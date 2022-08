Max Verstappen heeft de snelste tijd neergezet in de tweede vrije training voor de Grand Prix van België. De Nederlander noteerde een 1.45.507 en was daarmee maar liefst acht tienden sneller dan de nummer twee Charles Leclerc. Lando Norris werd derde.

Net als de eerste vrije training begint ook deze tweede sessie met een natte baan. Volgens Carlos Sainz is die zelfs nog wat natter dan gedacht, maar dat weerhoudt de teams er niet van om op slicks naar buiten te gaan. Verstappen is direct snel met een 1.47.699. Wel heeft de Nederlander even een momentje met een tear-off. Het doorzichtige stukje plastic dat hij van zijn vizier heeft getrokken, komt de brake duct van een achterrem terecht en dus gaat hij even naar binnen.

Vooraan neemt Carlos Sainz tijdelijk de snelste tijd van Verstappen over, maar die laatste slaat met nog een half uur te gaan hard terug. De 1.45.507 is flink sneller dan de rest van het veld dat op dat moment wordt aangevoerd door Leclerc met een 1.46.369. Het gat van acht tienden leidt tot een verbaasde reactie bij Leclerc: “Wow, 45.5 voor Verstappen… Dat is eh… snel.” Opvallend is dat de Red Bull van Verstappen in alle drie de sectoren sneller is dan de Ferrari.

Lando Norris in actie op Spa-Francorchamps (Motorsport Images)

Achter Leclerc zijn het Lando Norris en Lance Stroll die hun zaakjes goed voor elkaar lijken te hebben, gevolgd door Sainz en Lewis Hamilton op P6.

Glibberen en glijden

Dertien minuten voor tijd meldt Verstappen dat het achter op het circuit nu toch wel weer begint te regenen. Voorlopig blijven de intermediates echter nog in hun warmtedekens. Dat het glad is, bewijst even later Mick Schumacher. De Duitser schiet van de baan bij Les Combes, maar kan zijn weg vervolgen. Het resultaat van die spin is wel dat steeds meer coureurs de beschutting van de garage opzoeken en de sessie als een nachtkaars uitgaat met een snelste tijd voor Verstappen.

De Grand Prix van België gaat zaterdag verder met de derde vrije training. Die start om 13:00 uur.

Uitslagen GP België 2022 - 2e Vrije Training