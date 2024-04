Max Verstappen geeft toe dat hij graag naar de Formule E kijkt, maar heeft na de Tokio ePrix van eind maart wel een aantal vragen. De Red Bull-coureur zag hoe de elektrische bolides al stuiterend over het stratencircuit in Japan scheurden. Verstappen vroeg zich na de GP op Suzuka dan ook hardop af wat er mis is gegaan bij het ontwerpen van het Formule E-circuit.

LEES OOK: Max Verstappen wordt vergeleken met Tiger Woods: ‘Kan niet zeggen dat het saai is’

De Tokio ePrix debuteerde eind vorige maand op de Formule E-kalender. Het stratencircuit – dat zich in het hart van de Japanse hoofdstad bevindt – zorgde op meerdere fronten voor een spectaculaire race. Niet in de laatste plaats omdat heuvels op het circuit voor bijzondere taferelen zorgden. De bolides kwamen meermaals met vier wielen van de grond door het de hoge snelheden en het hoogteverschil.

Max Verstappen werd na de GP van Japan om zijn mening over de Formule E gevraagd. “Er rijden behoorlijk wat goede coureurs”, gaf hij toe. “De competitie is heel hoog. Een aantal vrienden van mij rijden daar natuurlijk ook, dus ik hou het altijd met een schuin oog in de gaten.” Toch is een stoeltje in de Formule E niks voor de Red Bull-coureur. “Het is geen klasse waar ik in de toekomst zelf graag in zou rijden.”

Ook over het debuut van het Tokyo Street Circuit was Verstappen enthousiast. “Het was heel gaaf om het circuit in de stad te zien.” Over de heuvel op de baan is hij minder te spreken. “Ik weet niet wie dat goedgekeurd heeft, maar die moet dronken zijn geweest. Dat is een beetje gek, maar qua rijden en het racen… Ik geniet er altijd van, omdat het talent heel hoog ligt en dat maakt het natuurlijk leuker om naar te kijken.”

Jehan Daruvala van Maserati MSG Racing komt met vier wielen van de grond tijdens de Tokio ePrix (Motorsport Images)

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)