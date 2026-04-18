Max Verstappen is dit weekend weer afgereisd naar de Nordschleife Nürburgring, waar twee NLS-races op hem staan te wachten. De Nederlander bereidt zich via deze ADAC 24h Qualifiers voor op de 24 Uur van de Nürburgring, maar het weekend is niet begonnen zoals gehoopt. Meer dan een zesde startplaats voor de eerste race, NLS4, zat er namelijk niet in.

Voor fans van Max Verstappen was het in de ochtenduren lang wachten tot hun held in actie kwam tijdens de eerste kwalificatie van het NLS-weekend. Door een vroege rode vlag – veroorzaakt door een crash van Anders Buchardt in auto nummer 39 – werd de sessie al vroeg stilgelegd. Om 09:40 uur mochten de auto’s echter weer de baan op. Voor het team van Verstappen opende zijn teamgenoot Lucas Auer het bal. De coureur kon zich opwerken naar de vijfde tijd, voordat Verstappen zelf het stuur overnam.

Geen verbeteringen

De Nederlandse wereldkampioen kon de tijd van zijn teamgenoot echter niet meer verbeteren. Meer dan een 8:14.1 zat er niet in tijdens zijn eerste kwalificatieronde. Ook tijdens zijn tweede en derde poging ging Verstappen niet sneller. Bij het vallen van de geblokte vlag, werd het team van de viervoudig wereldkampioen ook nog verslagen door Jesse Krohn. Verstappen start de NLS4-race zo vanaf de zesde startplaats. De race vangt zaterdagavond om 17:30 uur aan.

Hoewel er dit weekend geen startposities voor de 24 Uur van de Nürburgring te verdienen vallen, kunnen teams zich wel plaatsen voor de beslissende Top Q3-kwalificatie in mei. Net zoals Q3 in de Formule 1 bepaalt deze sessie wie de pole position krijgt. Hoe dat zit, lees je hier.

