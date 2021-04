Max Verstappen verheugt zich op de Grand Prix van Portugal, waarin hij vorig jaar al op het podium stond, en dit jaar met een nog betere Red Bull nog meer kans maakt.

Verstappen drukt zich voorafgaand een race altijd voorzichtig uit, neemt niets voor lief, maar het is duidelijk dat de Nederlander met vertrouwen naar Portugal afreist. “Ik verheug me erop om terug te gaan naar Portugal. We stonden er vorig jaar op het podium, en hebben dit jaar een betere auto”, haalt hij aan.

Het doel is, zoals altijd, daar het maximale uit te halen ‘en een beetje lol te hebben’. “Ik heb dit jaar tot nog toe elk raceweekend het gevoel gehad dat we kunnen winnen. Het voelt toch allemaal anders als je weet dat je om pole kan vechten”, erkent hij.

Verstappen weet dat hem hoe dan ook geen makkelijke (titel)strijd wacht met Mercedes, en dan vooral Lewis Hamilton. “We hebben de afgelopen jaren echter veel geleerd en ik verheug me op wat ons nog wacht. Makkelijk wordt het niet, maar we gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we dit jaar in de strijd kunnen blijven.”

