Max Verstappen is fel tegen het invoeren van een salarisplafond voor coureurs. Dat zou volgens de regerend wereldkampioen ‘helemaal verkeerd’ zijn en ook gevolgen hebben voor de juniorklassen.

Het salaris van coureurs is de laatste tijd een groot thema binnen de paddock. Waar teams worstelen om binnen het budgetplafond te blijven, mogen de coureurs een enorm salaris ontvangen omdat zij een van de uitzonderingen op het budgetplafond zijn. Max Verstappen zou het onterecht vinden als er een salarisplafond wordt ingevoerd.

“Het is een beetje vaag, niemand weet waar het naartoe gaat”, zegt Verstappen bij de persconferentie in Azerbeidzjan. “Van mijn kant is het helemaal verkeerd. De Formule 1 wordt populairder, iedereen verdient meer geld, de teams, de FOM. Iedereen profiteert ervan. Waarom zouden de coureurs met hun eigendomsrechten, die de show leveren en ons leven op het spel zetten, beperkt moeten worden? Voor mij is dat helemaal verkeerd.”

Om zijn argument kracht bij te zetten, haalt Verstappen de juniorklassen erbij. Daar investeren sponsoren veel geld in de coureurs. Zij zouden met zo’n salarisplafond een stuk minder terugverdienen, wat investeren weer minder interessant maakt.

“Coureurs in juniorcategorieën hebben sponsors of investeerders en zij zullen uiteindelijk een deel van hun inkomen krijgen als zij de Formule 1 bereiken. Dat zal dan erg beperkt worden omdat zij met zo’n salarisplafond nooit hun inleg zullen terugkrijgen. Dat zou alle juniorklassen pijn doen, dat moet je niet willen hebben”, aldus de Nederlander.