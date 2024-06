Max Verstappen ligt er niet wakker van dat hij genoegen moet nemen met de tweede plek na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada. Gezien het verloop van het weekend is de Red Bull-coureur tevreden met het resultaat.

Verstappen reed exact dezelfde tijd als de pole position van George Russell in de kwalificatie, maar start de race vanaf de tweede stek omdat hij zijn tijd later neerzette. “Het is wat het is”, reageert de Nederlander koeltjes na de sessie. “Over het algemeen hadden we een goede kwalificatie. Het hele weekend was vrij lastig voor ons, dus ik vind P2 helemaal prima. Op voorhand had ik ervoor getekend. Dat het uiteindelijk zo dichtbij elkaar zit, maakt het voor morgen natuurlijk ook spannend.”

Op voorhand had Verstappen al aangegeven dat het circuit Gilles Villeneuve de RB20 niet helemaal zou liggen en dat hij net als in Monaco geen wonderen zou kunnen verrichten. “Monaco was niet helemaal ons circuit, en ook hier hadden we niet een hele goede opbouw naar vandaag”, blikt de regerend wereldkampioen terug. “Maar ik denk dat het een interessante race gaat worden, zeker op gebied van de banden. Ook qua weer natuurlijk want het is hier de laatste dagen vrij wisselvallig. Hopelijk wordt het heel leuk.”