Hij reed een uur minder dan normaal, maar Max Verstappen kijkt tevreden terug op de vrijdag in Abu Dhabi. De RB18 voelde volgens Verstappen stabiel aan en het tempo in de langere runs zag er ‘ook goed’ uit.

Verstappen had een wat kortere vrijdag dan normaal. De Nederlander moest in de eerste vrije training zijn auto afstaan aan Red Bull-reserve Liam Lawson, als onderdeel van de regel die het teams verplicht stelt twee keer per seizoen een rookie in de auto te zetten. De Nieuw-Zeelander deed het verdienstelijk met de vijfde tijd, op slechts twee tienden van Sergio Pérez.

Enkele uren later kwam Verstappen wel weer in actie voor de tweede vrije training, tevens de belangrijkere training vanwege de omstandigheden die meer overeenkomen met die van de kwalificatie en de race. Hij was in dat uurtje meteen de snelste met een rondetijd van 1:25.146, drie tienden sneller dan George Russell.

Niet alleen over die ene ronde was de RB18 snel, ook de lange runs zagen er veelbelovend uit. Verstappen is dan ook tevreden over het verloop van de vrijdag. “Het ging prima”, blikt Verstappen terug op de wat kortere vrijdag dan normaal. “De afstelling van de auto was goed en Liam heeft goed werk geleverd in de eerste vrije training. De auto voelde stabiel aan, zo hebben we het graag.”

Verstappen spreekt van een ‘probleemloze’ tweede vrije training. “We zaten er goed bij en hebben enkele dingen kunnen testen. In de lange runs zag het er ook goed uit, daar zijn we blij mee.” De tweevoudig wereldkampioen begon de sessie op de zachte band, wat hij deed omdat, zo legt hij uit, ‘deze training representatief is voor de kwalificatie’. “Ik ben blij met het verloop van deze training. Er zijn natuurlijk altijd zaken die beter kunnen, maar het ging goed”, besluit de Nederlander.

Foto: Motorsport Images