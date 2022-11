De tweede vrije training betekende de terugkeer van Max Verstappen in zijn RB18. De Nederlander zette zijn bolide vrijwel direct aan de top van de tijdenlijst neer en kon door niemand meer bijgehaald worden. George Russell wordt tweede en Charles Leclerc derde.

Charles Leclerc opende de sessie als snelste met een tijd die direct 0.6 seconden sneller was dan de snelste tijd van Lewis Hamilton in de eerste training. Een groot deel van de coureurs startte de tweede training op de gele band, zo ook beide mannen van Red Bull. Het team uit Milton-Keynes maakte eerder vandaag bekend dat Daniel Ricciardo de nieuwe reservecoureur zal worden vanaf volgend seizoen.

Na een kleine twintig minuten zet Max Verstappen zijn naam voor het eerst bovenaan het scorebord. De Nederlander pakt als eerste de zachte band en reed een 1:25.449, ruim een halve seconde sneller dan Charles Leclerc. Toch klaagt Verstappen over een slecht functionerend rempedaal, iets wat de Nederlander verder niet al te veel lijkt te storen. Teamgenoot Sergio Pérez sluit tien minuten later aan op de tweede plaats met een 1:25.852.

Sebastian Vettel eindigt zijn laatste VT2 op P12 | Foto: Motorsport Images

Ook vrijwel alle andere coureurs binden met nog een halfuur te gaan de zachte band onder hun auto. Het wordt langzamerhand donker in de woestijn en Charles Leclerc prikt zijn Ferrari tussen de bolide van Verstappen en Pérez. Hij moet twee tienden toegeven op de tijd van de wereldkampioen. Vijf minuutjes later is het Mercedes dat aan zet is met de eerste kwalificatierun. Russell en Hamilton zetten hun Mercedes op respectievelijk P2 en P4 neer. Het lijkt er dus op dat alle drie de topteams mee doen voor de eerste startrij bij de kwalificatie.

Ook Alpine komt op vrijdag sterk voor de dag op het Yas Marina Circuit. Beide mannen kunnen de snelste tijd van Verstappen volgen op 0.9 seconden en slaan een klein gat met de rest van het middenveld. Verderop in de training schakelt het gros van het veld weer over naar de mediumband en begint aan de racesimulaties.

Foto: Motorsport Images

Er komt geen poging om de tijd van Verstappen te verbeteren en de Nederlander is met een 1:25.146 de snelste man van de vrijdagtrainingen. Volg morgen vanaf 11:30 de derde vrije training bij Formule 1. De kwalificatie is om 15:00.