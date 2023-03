Max Verstappen heeft van de wedstrijdleiding van de Australische Grand Prix een boete gekregen wegens het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitstraat.

Uit veiligheidsoverwegingen mag er in Melbourne ‘slechts’ 80 km/u worden gereden in de pitstraat. Verstappen werd in de eerste vrije training geklokt op 86,4 km/u, een overschrijding van 6,4 km/u. Dat kost de Nederlandse Red Bull-coureur 700 euro.

Verstappen was in de eerste vrije training niet alleen in de pitstraat de snelste. Ook op de racebaan topte hij in de eerste sessie de tijdenlijst. In de tweede vrije training werd hij derde, maar die sessie werd getroffen door toenemende regenval en was nauwelijks representatief.

