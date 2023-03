Het is spitsuur bij de eerste vrije training van de Australische GP, waarin Tsunoda bijna de muur in rijdt, er veel op de boordradio wordt geklaagd en de tweede rode vlag de sessie voortijdig doet eindigen. Max Verstappen lijkt aan de andere kant van de wereld iets recht te willen zetten.

De tribunes zitten om half 1 lokale tijd aardig vol, er wordt dit weekend een recordaantal toeschouwers verwacht, de temperatuur is aangenaam (18 graden) en de zon is prominent aanwezig boven Albert Park. Het zijn prettige omstandigheden om de Australische GP in gang te schieten voor de eerste trainingssessie. In aanloop daarnaartoe lijkt er wat wrevel te zijn ontstaan tussen George Russell en Lewis Hamilton, teamgenoten bij Mercedes.

Eerstgenoemde verwees de uitlatingen van zijn ervaren collega dat zijn vierde plaats in Jeddah twee weken eerder vooral kwam door de geluksfactor naar het rijk der fabelen. “Het had helemaal niets met geluk te maken”, aldus Russell. “Het gaat om je voorbereiding. De aanpassingen die we ’s avonds aan de auto hebben gemaakt, bleken de juiste te zijn. Ik had meer vertrouwen in die set-up dan in die van Lewis.” Hamilton nuanceert zijn woorden in Melbourne, herhaalt nogmaals dat Russell ‘het geweldig’ heeft gedaan in Jeddah.

In de eerste training klokt Hamilton de tweede tijd, op vier tiende van Verstappen. Hij nestelt zich daarmee tussen beide Red Bull-coureurs. De stierenstal domineert de tijdentabel, voor wat het waard is. Red Bull heeft in Australië een nieuwe voorvleugel meegenomen, het zal de concurrentie nog ongemakkelijker doen voelen dan al het geval is. Max Verstappen noteert halverwege met het zachtste rubber onder de RB19 de snelste tijd. Hij is ruim een halve seconde rapper dan collega Sergio Pérez, met de mediumband gereden. In de slotfase spint Verstappen nog bijna van de baan, hij wordt na afloop nog beboet met €700 voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitstraat.

Nyck de Vries nestelt zich op P14. Teamgenoot Yuki Tsunoda daarentegen voorkomt ternauwernood een zware crash. Hij verliest de controle over zijn bolide, maar kan die net uit de muur houden. Alonso (vierde) en Leclerc (vijfde) worden vlak achter Hamilton en Pérez derde en vierde. In de slotfase zorgen twee rode vlaggen (de laatste voor de gestrande Logan Sargeant) dat er amper meer wordt gereden.