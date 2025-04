Max Verstappen had de afgelopen weken de handen vol aan het verbeteren van de RB21. Tijdens zijn bezoekjes aan de fabriek in Milton Keynes was hij nauw betrokken bij het doorvoeren van aanpassingen aan zijn vooralsnog weinig competitieve Red Bull. Bovendien greep hij de gelegenheid aan om het personeel te motiveren. De Nederlander waarschuwt voor de luxeproblemen die het team soms parten spelen.

Voor de camera’s van Viaplay legde Max Verstappen uit wat zijn aanwezigheid in Milton Keynes had opgeleverd. “Weet je wat een beetje het probleem is in de wereld?”, reageerde hij. “Heel veel mensen willen vanuit huis werken en niet meer in de fabriek. Dat vind ik al een groot probleem, want daar word je lui van. Dan ben je nooit volledig gefocust op je werk – thuis word je toch makkelijker afgeleid. Zodoende is het fijn om de mensen in de fabriek gewoon even in de ogen te kunnen kijken. Dan kun je toch altijd wat meer informatie overbrengen dan via een camera of een headset.”

‘Old school communiceren’

“Het is soms heel belangrijk om dat te blijven doen, dat old school communiceren,” vervolgde Verstappen. De winnaar van de GP van Japan werd vervolgens gevraagd naar de daadwerkelijke feedback die hij het personeel had kunnen geven. “Ik kan alleen maar benoemen wat ik voel in de auto,” lichtte hij toe. “En uiteindelijk zijn het de anderen die dan met de oplossingen moeten komen. Dat heeft even tijd nodig.” Slaat Verstappen op zo’n moment met de vuist op tafel? “Nee, dan moet je me echt heel pissig maken,” grijnsde hij. “Dat is ook onnodig – je moet gewoon constructief dingen benoemen en daarmee aan de slag gaan.”

Met zijn overwinning in Japan wilde Verstappen benadrukken dat het seizoen nog lang niet beslist is. Daarbij bevestigde hij dat McLaren nog altijd over een veel snellere bolide beschikt. “Als ik in die auto had gezeten, had je mij niet meer gezien,” grapte hij. De interviewer van dienst merkte op dat de Nederlandse kampioen dan al lang en breed in Tokio had gezeten. “Ja, en dan met de hogesnelheidstrein weer terug,” vulde hij lachend aan. “Dit is natuurlijk een superresultaat, maar ook omdat inhalen hier lastig is en de kwalificatie dus heel belangrijk was,” besloot hij op serieuze toon. “We gaan nu heus niet opeens alles winnen, maar het is een bemoedigend resultaat.”

