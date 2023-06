Eerste in VT1, eerste in VT2, eerste in VT3 en eerste in de kwalificatie. Er lijkt tijdens de Grand Prix van Spanje geen maat te staan op Max Verstappen die zondag voor de 24ste keer in zijn F1-carrière van poleposition start.

Max Verstappen verscheen na afloop van de kwalificatie met een grote glimlach in de perskamer, niet op de laatste plaats omdat hij werd vergezeld door Lando Norris. De Engelsman van McLaren was, achter Verstappen op pole en Carlos Sainz op P2, de verrassende nummer drie op de zaterdagmiddag van de Spaanse Grand Prix. “Eerlijk gezegd had ik Carlos hier wel verwacht, maar dat Lando er ook is, is een leuke verrassing”, lachte Verstappen die zich na een scheve blik van Norris, meteen corrigeerde “Sorry, ik verwacht natuurlijk altijd dat Lando hoog eindigt, maar niet dat McLaren zo hoog zou staan.”

Carlos Sainz start zondag op P2 (Getty Images)

Nadat de rust was teruggekeerd verschoof het thema naar de RB19 en de poleposition van Verstappen, zijn eerste in Barcelona. “De auto is al het hele weekend heerlijk om te rijden. De wagen was meteen goed, ondanks dat je natuurlijk hier en daar wel nog wat aanpassingen maakt.”

Uiteindelijk bedroeg het verschil in de kwalificatie met nummer twee Sainz ruim een halve seconde, ongekend veel op een baan als Barcelona. “De auto was in de eerste ronde van Q3 al enorm snel en toen gingen we naar buiten voor een tweede vliegende ronde. Die zou zelfs nog sneller zijn gegaan, maar race-engineer Gianpiero zei me die ronde af te breken.” Er had dus nog meer ingezeten en dat stemt hoopvol voor de race op zondag die om 15:00 uur Nederlandse tijd begint.