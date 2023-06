Max Verstappen maakte zaterdag op sublieme wijze zijn favorietenrol in de kwalificatie waar. De Nederlander reed iedereen op een hoop en pakte pole met meer dan een halve seconde voorsprong op nummer 2 Carlos Sainz. Nyck de Vries eindigde als veertiende, voor teamgenoot Yuki Tsunoda.

Q1: Schuivers, rode vlag en exit Leclerc

Een druppeltje regen hier en daar betekent dat bijna alle coureurs meteen naar buiten gaan. Nog voordat iedereen een tijd heeft neergezet, maakt Yuki Tsunoda een schuiver en even later staat Valtteri Bottas in het grind. De Fin kan door, maar er ligt teveel troep op de baan: rode vlag. Ook Fernando Alonso, Nyck de Vries en Alex Albon verliezen tijdens de eerste sessie even de controle over hun wagen.

Met nog veertien minuten op de klok wordt die hervat. De Vries gaat nog een keer achterstevoren, maar zet vervolgens een uitstekende tijd neer. Verstappen plaatst zich ook simpel voor Q2, zonder de snelste te hoeven zijn. Teamgenoot Sergio Pérez gaat met de hakken over de sloot door: vijftiende. De grote verliezer is Charles Leclerc: hij komt in de Ferrari niet verder dan P19. Ook Bottas, Magnussen, Albon en Sargeant zijn de pineut.

Q2: Pérez en Russell falen, De Vries klopt Tsunoda

Verstappen opent het bal en is op nota bene gebruikte banden meteen een seconde rapper dan Pérez en Sainz. Andere coureurs komen weliswaar dichterbij, maar niemand kan aan de Nederlander tippen. Hamilton maakt in eerste instantie nog de beste indruk. De Vries komt in zijn eerste run niet verder dan dertiende plek, al is hij wel sneller dan teamgenoot Yuki Tsunoda.

In de tweede run van Q2 schiet Pérez van de baan, maar hij kan door. Toch redt de Mexicaan het niet: elfde. Ook teleurstellend: Russell op P12. Hij komt bovendien in aanraking met teamgenoot Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen wordt vierde, maar is niet blij met de actie van Russell. De Vries kan zich niet kan verbeteren: veertiende. Wel blijft hij sneller dan Tsunoda (vijftiende). De Japanner moet zijn laatste rondetijd inleveren door het niet respecteren van track limits. Naast dit viertal sneuvelt ook Zhou in Q2 (dertiende).

(Tekst gaat door onder de foto)

Nyck de Vries was tijdens de kwalificatie Spanje sneller dan teamgenoot Yuki Tsunoda. Ze starten zondag in de race respectievelijk als veertiende en vijftiende (Foto ANP)

Q3: Verstappen heer en meester

Weer zet Verstappen de toon, ditmaal op nieuwe banden. Niemand kan ook maar in de buurt komen, Hamilton rijdt in de eerste run naar plek 2 op maar liefst negen tienden van een seconden. Verrassend derde is de out of sync rijdende Hülkenberg. Die plek kan de Duitser in de bolide van Haas F1 niet vasthouden.

De pole position van Verstappen komt in de tweede run geen moment in gevaar, hij staat op eenzame hoogte. Achter hem wordt Sainz op een halve seconden tweede, terwijl Norris en Gasly de tweede startvrij vormen. Hamilton zakt naar plek vijf, Stroll (zesde) is sneller dan de met vloerschade kampende Alonso (negende). Tussen hen staan Ocon (P7) en Hülkenberg (P8), Piastri sluit de toptien af.

Uitslagen