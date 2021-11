Een verstoorde balans in de auto, verstoorde temperaturen in de banden en een verstoorde ultieme ronde in Q3. De kwalificatie verliep allesbehalve op rolletjes voor Max Verstappen, hij baalde uiteraard maar ziet zijn derde plek als een klein geluk bij een ongeluk.

Om met het positieve beginnen, gezien de lange run naar bocht 1 is die derde startplaats heus niet slecht. Beter in ieder geval dan de tweede, oordeelde Max Verstappen kort na de kwalificatie. Maar over het verloop van de kwalificatie was Verstappen minder te spreken. “De balans leek eigenlijk gedurende de kwalificatie steeds minder te worden. In dat laatste rondje in Q3 was ik mezelf wel aan het verbeteren maar ik weet niet wat er voor me gebeurde met die twee voor me.”

Op het moment dat Verstappen en Sergio Pérez kwamen aanstormen, was Yuki Tsunoda onderweg naar de pits. Hij kreeg het sein om aan de kant te gaan maar veroorzaakte daarmee een flinke stofwolf waar Pérez weer verrast door leek te worden en er ook afschoot. “Ik dacht dat er een gele vlag zou komen dus dan houd je in, het rondje was daardoor al verpest. Ik ben hier al eens achteraf gepakt met gele vlaggen”, verwees Verstappen naar zijn verloren pole in 2019. Over de manoeuvre van Tsunoda was hij dan ook niet te spreken: “Echt de meest domme plek om aan de kant te gaan.”

“We hadden wel voor pole kunnen gaan, denk ik. Derde is niet geweldig maar beter dan tweede, denk ik.” Stoom kwam er dus niet uit de oren bij Verstappen, hij legt zich ogenschijnlijk neer bij het resultaat. “Deze kwalificatie ging gewoon niet zoals het moest voor ons, het was niet best. Ach, we gebruiken deze banden toch niet meer. Er is nog genoeg om voor te knokken morgen.”

