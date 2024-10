Max Verstappen is ontevreden over de manier waarop Red Bull en Visa RB afscheid namen van Daniel Ricciardo. Na de GP van Singapore werd de goedlachse Australiër aan de kant geschoven ten behoeve van Liam Lawson. Ricciardo’s laatste race was allesbehalve een luisterrijk afscheid – hij moest genoegen nemen met de snelste raceronde en een staande ovatie van zijn team. De fans wisten op dat moment niet eens dat hij daadwerkelijk ontslagen zou worden.

Niet veel later klonk er veel kritiek op de beperkte festiviteiten. Had Daniel Ricciardo, die in het verleden zeven Grands Prix voor Red Bull heeft gewonnen, niet een waardiger afscheid verdiend? Ook Max Verstappen, die Ricciardo drie seizoenen lang zijn teamgenoot mocht noemen, is niet tevreden. De Nederlander houdt er een goede vriendschap met de ‘honey badger‘ op na en baalt ervan dat het team niet meer moeite heeft gedaan voor diens laatste race.

‘Had beter verdiend’

“Voor mij was het duidelijk dat hij zijn laatste race reed en voor hem ook,” zei Verstappen tegen de media in Austin. “Ik denk dat het anders aangepakt had kunnen worden. Hij wist dat zijn carrière daar zou eindigen, maar hij kon dat niet hardop uitspreken. Dat vind ik jammer.” Ricciardo was na afloop van de GP van Singapore tot tranen geroerd, maar kon niet hardop uitspreken dat hij zijn laatste race had gereden.

“Hij heeft veel voor iedereen gedaan, hij heeft nota bene races gewonnen voor Red Bull,” vervolgde Verstappen. “Hij heeft sowieso een aantal geweldige Grands Prix gereden. Ik denk dat hij een mooier afscheid had verdiend.” Ricciardo reed van 2014 tot en met 2018 voor Red Bull. Daarna stapte hij over naar Renault, helaas zonder succes. Een transfer naar McLaren bracht hem nog één overwinning in 2021, maar daarna bleven echte successen uit.

