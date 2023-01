Het is Max Verstappen en Team Redline niet gelukt om de titel in de Le Mans Virtual te veroveren. De Nederlander lag aan de leiding van de virtuele 24 uur van Le Mans toen hij door technische problemen de verbinding verloor en de verloren ronden niet terugkreeg.

Verstappen begon met zijn Team Redline als vierde aan de start, maar hij lag na de Dunlop-chicane al aan de leiding met de Le Mans Prototype (LMP) met startnummer 1. Hij bouwde vervolgens de voorsprong richting de nummer 20 van Porsche Coanda uit, totdat hij door een connectieprobleem spinde in de tweede chicane op het Mulsanne Straight.

Team Redline zette vervolgens weer de aanval in, maar moest toen net als de rest van het veld toezien hoe door verbindingsproblemen iedereen uit de server lag en de race stilgelegd werd. Enkele uren later werd de race weer hervat, maar het duurde niet lang voordat er opnieuw verbindingsproblemen optraden en de tweede rode vlag gezwaaid werd. De organisatie meldde dat er veiligheidsproblemen waren bij de twee servers die het gebruikte. Toen dat opgelost was, werd de race weer hervat.

Lees ook: Verstappen: ‘Pakken een simrace als een echte race aan’

Verstappen stapte zondagochtend weer in de virtuele LMP en lag aan de leiding toen hij zelf last kreeg van verbindingsproblemen. Omdat er dit keer geen sprake was van een massaal verbindingsprobleem, kreeg Team Redline de ronden die het was verloren door die problemen niet terug, waarop het team besloot om de race niet meer te hervatten.

Team Redline kon met de nummer 1 voor de titel gaan in de Le Mans Virtual, een kampioenschap waarin simracers en professionele coureurs met en tegen elkaar strijden om een prijzenpot van 250.000 dollar. De zege en de titel hadden Team Redline 60.000 dollar opgeleverd. De andere LMP van Team Redline ligt met ruim drie uur te gaan aan de leiding, maar zij maken geen kans op de titel.

Verstappen baalde op de livestream van Team Redline van het verloop van de race. “Wat is het nut?”, vraagt Verstappen zich hardop af. “Je bereidt je vijf maanden voor om het kampioenschap te winnen. Je gaat aan de leiding van het kampioenschap, je probeert deze race te winnen waar je je twee maanden op hebt voorbereid… En dan wordt het zo afgehandeld.”

“Het is jammer voor het team, je wil hier allemaal goed presteren en bereid je goed voor, dan krijg je dit…”, aldus Verstappen, die vervolgens op luchtige toon stelt dat hij de game van zijn computer gaat verwijderen.