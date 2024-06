Even leek het over en sluiten voor Max Verstappen door een motorprobleem in VT1 van de GP Oostenrijk, maar hij kwam met de schrik vrij. De Nederlander viel na ruim een half uur stil op het rechte stuk. Het zorgde voor een code rood, maar gelukkig voor Verstappen kon Red Bull zijn bolide in de pits repareren.

Bekijk hier de video van Viaplay

Wat precies de oorzaak is van het stilvallen, zal na afloop blijken. Op de boordradio vertelde Verstappen echter aan zijn team dat hij iets had veranderd in het differentieel. “Eén klik, maar ik weet niet of het daar iets mee te maken had.” Eenmaal in de pits kon de wereldkampioen zijn weg snel vervolgen, zo kwam Verstappen met de schrik vrij tijdens de eerste en enige vrije training op de Red Bull Ring.

Het schrikmoment stond goed presteren tijdens de vrije training overigens niet in de weg. Verstappen reed uiteindelijk naar de snelste tijd. Het is de enige sessie waarin teams wat konden werken aan de afstelling van de auto, vrijdagmiddag wacht namelijk al de sprintkwalificatie en zaterdag de sprintrace. Daarna volgt nog de gewone kwalificatie en zondag is dan de Grand Prix zelf.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)