Max Verstappen heeft een moeizame vrije training in Oostenrijk achter de rug. De drievoudig wereldkampioen valt na een dik half uur op de Red Bull Ring even – en niet voor het eerst dit seizoen – stil met motorproblemen. De sessie wordt onderbroken met de rode vlag, terwijl zijn auto door de marshalls wordt teruggeduwd naar de pitbox. Even later keert hij alsnog terug op de baan.

Ondanks de technische malheur weet Max Verstappen in de slotfase van VT1 tijdens de kwalificatieruns evengoed de snelste tijd te noteren. Hij zet een tijd van 1.05,685 op de klokken en is daarmee de snelste. Hij laat respectievelijk Oscar Piastri (McLaren) en Charles Leclerc (Ferrari) achter zich.

Vanwege het volle programma met een sprintrace op zaterdag hebben de coureurs wederom slechts één vrije training van een uur de tijd om de balans van hun auto’s op orde te krijgen. De sessie staat bovendien in het teken van track limits.

Track limits aangepast

Vorig jaar werden er ruim duizend overtredingen van de track limits geconstateerd. Naar aanleiding daarvan zijn voor dit jaar de bochten negen en tien als voornaamste boosdoeners aangepakt. Aan de buitenkant van beide bochten is een strook grind neergelegd, om coureurs meteen te straffen bij het te ver naar buiten komen. Tot noemenswaardige incidenten leidt het niet, afgezien van een stevig uitstapje van Lando Norris door het grind. Wel komt er door het rijden op de limiet enig grind op de baan, hetgeen weer risico’s met zich meebrengt, bijvoorbeeld op lekke banden.

Qua snelheid laten McLaren, Ferrari en ook Mercedes andermaal zien te kunnen wedijveren met de RB20 van Max Verstappen. De verschillen tijdens de training zijn klein op het thuiscircuit van Red Bull, waar Max Verstappen al viermaal (in 2018, 2019, 2021 en 2023) zegevierde. Halverwege VT1 leidt Lewis Hamilton op harde banden de tijdenlijst met 1.06,254, voor respectievelijk George Russell, Max Verstappen, Sergio Pérez, Lando Norris, Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Euvel Verstappen snel verholpen

Even later moet Verstappen tijdelijk de strijd staken wanneer zijn Honda-motor stilvalt op het lange rechte stuk bij start/finish. Op televisie is te zien dat hij teleurgesteld zijn hoofd schudt. Het euvel wordt in de garage overigens snel verholpen. Kort na de hervatting van de training keert ook Verstappen weer terug op het Oostenrijkse asfalt. Over de boordradio speculeert hij dat de motorstoring wellicht iets te maken had met een doorgevoerde aanpassing van het differentieel. De exacte oorzaak zal later vandaag wel duidelijk worden.

In de kwalificatieruns tegen het eind van de training weet Verstappen toch nog voor een glimlach te zorgen bij Red Bull en de Nederlandse fans op de Max Verstappen-tribune. Hij rijdt ‘gewoon’ de snelste tijd, alsof er niets gebeurd is en – uiteraard – voor wat het waard is. Achter hem eindigen respectievelijk Piastri, Leclerc, Sainz, Hamilton, Lance Stroll, Russell, Yuki Tsunoda en Fernando Alonso.

De sprintkwalificatie (Sprint Shootout) in Oostenrijk staat vanmiddag om 16.30 uur op het programma.

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd