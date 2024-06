Max Verstappen legt uit waarom hij met de oude Red Bull-auto uit 2022 op Imola heeft getest. Voorafgaand aan het raceweekend in Oostenrijk zette vooral Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur zijn vraagtekens bij de testdag van de Nederlander. Verstappen krijgt echter steun uit onverwachte hoek voor zijn keuze om weer in de RB18 plaats te nemen.

Max Verstappen werd recent gespot op Imola in zijn oude Red Bull-bolide, de RB18, voor een testdag. Volgens het TPC-programma van de Formule 1, wat staat voor Testing of Previous Cars, is het toegestaan voor coureurs om bolides die meer dan twee jaar oud zijn te testen. Normaliter worden deze dagen ook meteen gebruikt voor het testen van jong talent. Zo was Andrea Kimi Antonelli recent nog in de W13 van Mercedes te zien, maar dit keer kroop Verstappen achter het stuur van de oude Red Bull.

Ferrari-teambaas Vasseur zette zijn vraagtekens bij deze testdag van Verstappen. De Fransman wil namelijk graag dat er onderscheid wordt gemaakt tussen testdagen voor rookies en ervaren coureurs. Verstappen werd daarom ook in de persconferentie voorafgaand aan de Oostenrijkse Grand Prix gevraagd naar zijn test op Imola. De Nederlander vertelde dat zijn testdag vooral in het teken stond van “mijn gedachten opfrissen” met hoe de eerdere Red Bull-bolides ook alweer reden.

“We hadden de test met de 2022-auto, die dit jaar natuurlijk is toegestaan”, legde Verstappen uit. “Ik wilde gewoon mijn referenties terug krijgen, want het is een tijdje geleden dat ik met die auto heb gereden. Ik heb er niet meer in gereden sinds 2022. Het is natuurlijk verder ook een leuk circuit, Imola. We hebben een goede dag gehad.”

Leclerc steunt Verstappen

Verstappen kreeg steun uit onverwachte hoek, namelijk Ferrari-coureur Charles Leclerc, voor het uitvoeren van de tests op Imola. De Monegask vertelde dat Ferrari in 2024 vergelijkbare tests heeft uitgevoerd met hun 2022-bolide. “Vooral aan het begin van het seizoen denk ik dat het goede mogelijkheden biedt om te vergelijken met een nieuwe auto, wat altijd nuttig is”, vertelt Leclerc. “Ook om als coureur weer in het ritme te komen voor de echte tests. Dus [tests uitvoeren met de F1-75] hebben we gedaan, ja.”

