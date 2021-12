Max Verstappen is door zijn collega-topsporters verkozen tot Sportman van het Jaar. De kersverse wereldkampioen Formule 1 was zelf niet bij de uitreiking aanwezig. De honneurs werden waargenomen door Jos Verstappen die het beeldje van Pim Mulier in ontvangst nam.

Verstappen moest het in de jaarlijkse verkiezing opnemen tegen de olympisch kampioenen Niek Kimmann (BMX) en Harrie Lavreysen (baanwielrennen). Ondanks dat de Kimmann en Lavreysen een succesvol jaar kenden en meerdere olympische- en wereldtitels wonnen, was Red Bull-coureur Verstappen de grote favoriet bij de verkiezing.

Vader Jos Verstappen legde uit waarom Max Verstappen zelf niet bij de uitreiking aanwezig was. “Het was een zwaar jaar, emotioneel ook. Na het behalen van de wereldtitel kwamen veel emoties los. De afgelopen weken waren vermoeiend”, aldus Verstappen. “Hij moest nog heel veel doen na de laatste race. Max is blij dat hij nu op vakantie is, want hij had even nergens meer zin in. Het is goed voor hem om even weg te zijn.” Het was al de tweede keer dat Verstappen werd verkozen tot Sportman van het Jaar. Eerder gebeurde dat in 2016, het jaar waarin hij zijn eerste Formule 1-race won.

Vanwege de coronamaatregelen kon voor het tweede jaar op rij het NOC*NSF Sportgala niet doorgaan. Om toch stil te staan bij de sportieve prestaties was gekozen voor een live tv-uitzending met gasten en muzikale optredens. Siffan Hassan werd verkozen tot Sportvrouw van het Jaar, de titel Sportploeg van het Jaar ging naar de baansprinters Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Matthijs Büchli. Jetze Plat (para-wielrennen en para-triatlon) werd verkozen tot Paralympisch Sporter van het Jaar.

