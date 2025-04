De overwinning van Max Verstappen in Japan was dé boost die het Red Bull-team nodig had. De renstal zag al tweemaal dit seizoen hoe grootste concurrent McLaren er met de winst vandoor ging, maar beleefde zelf het ‘perfecte afscheid voor Honda’ met de zege van de Nederlander. Verstappen kijkt nu uit naar de GP Bahrein, maar waarschuwt dat de RB21 nog altijd beter kan.

“Winnen in Japan was een geweldig moment voor het team en een perfect afscheid voor Honda, waar we de afgelopen jaren zo’n goede relatie en veel succes mee hebben gehad”, blikt Max Verstappen nog één keer terug op zijn zegetocht in Japan. De Nederlander vertelt in de Red Bull-voorbeschouwing blij te zijn dat hij de triple header met een overwinning kon beginnen. Vooral omdat Verstappen van mening is dat de GP Bahrein een ‘zware race’ zal worden.

Daarnaast zijn er nog zeker verbeteringen aan de RB21 nodig. “We werken nog steeds aan ons bandenmanagement en missen nog steeds wat snelheid, dus we moeten gewoon hard werken en de auto constant tot het uiterste drijven”, vervolgt de wereldkampioen. Toch heeft Verstappen wel zin in de race op het ‘technische’ Bahrain International Circuit. “Ik ga altijd graag naar Bahrein, dus ik kijk ernaar uit om te zien wat deze week brengt en hopelijk kunnen we de prestaties van de auto zo goed mogelijk optimaliseren.”

‘Rustigere week in Bahrein’

Ook Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda kijkt uit naar de woenstijnrace, na een ‘gekke’ week in Japan. “Ik vond het geweldig om mijn thuisrace te rijden, maar ik ben net zo blij dat ik in Bahrein een rustigere week heb om deze auto goed onder de knie te krijgen”, aldus Tsunoda. De Japanner geeft aan veel geleerd te hebben van zijn vuurdoop bij de Oostenrijkse renstal, en hoopt vanaf nu het maximale uit de RB21 te kunnen halen. “Bahrein is een circuit dat we allemaal heel goed kennen en de omstandigheden zullen totaal anders zijn dan in Japan. Ik moet dus snel op snelheid komen en ervoor zorgen dat de kwalificatie deze week goed verloopt.”

