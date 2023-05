Erg gelukkig was Max Verstappen niet na de eerste vrije training voor de Grand Prix van Monaco, maar het gevoel na de tweede sessie van de dag was al stukken beter. En toch, hoewel hij de snelste coureur van de dag bleek, ziet hij nog werk aan de winkel. “Ferrari is dichtbij gekomen.”

De Nederlander klaagde in de ‘ochtendsessie’ – die om 13.30 uur begon – over een niet ideale afstelling van zijn RB19. Tekenend voor die eerste sessie was een opmerking van Max Verstappen tegen race engineer Gianpiero Lambiase, toen die hem enkele rondetijden van de concurrentie liet weten. De Nederlander reageerde dat het ‘niet relevant’ was om naar de anderen te kijken en dat het team beter naar de eigen problemen kon kijken. De wereldkampioen eindigde in VT1 dan ook op de zesde plaats, achter concurrenten als Charles Leclerc, Fernando Alonso en Lewis Hamilton.

‘Moeilijk begin, goed einde’

In de tweede vrije training stelde Verstappen orde op zaken. Maar dat betekent allerminst dat de tweevoudig wereldkampioen zich al rijk rekent in Monaco. Ten opzichte van Ferrari komen we nog wat tekort qua rijden, hoe de auto het over het algemeen doet. Dus dan doel ik op de kerbs, hobbels, dat soort dingen. Ferrari is dichtbij gekomen, dus we hebben werk te doen om ze voor te blijven op de zaterdag.

Onderaan de streep overheerst het goede gevoel. “Ik was in de eerste vrije training niet blij met hoe de auto het deed op bijvoorbeeld de kerbs. Maar in de tweede vrije training het ging al veel beter. De auto was competitiever en beter te besturen. Het was een moeilijk begin van de dag, maar een goed einde.”