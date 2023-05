Max Verstappen liet in de tweede vrije training van de Grand Prix van Monaco zijn spierballen zien. Na een tegenvallende eerste sessie was de tweevoudig wereldkampioen in de Red Bull namelijk overtuigend de snelste in de tweede vrije training. Die werd nog onderbroken door een rode vlag.

Uitgerekend Carlos Sainz, snelste in de eerste vrije training in Monaco, was de man die voor de korte code rood zorgde in het prinsdom. De Spanjaard ging de fout in door bij het zwembad de vangrail te toucheren om iets verderop tot stilstand te komen. Toch liet hij, samen met Fernando Alonso en Charles Leclerc al voor zijn crash zien dat hij een van de uitdagers van Max Verstappen kan worden in de kwalificatie.

Orde op zaken

De Nederlander is echter de favoriet en liet in de tweede training in Monaco duidelijk zien waarom. In de eerste sessie, eerder op de dag, kwam Verstappen nog niet verder dan een zesde plaats. Belangrijker dan de klassering was in die openingssessie de onvrede over de wagen. Het ging niet zoals hij wilde. In de tweede vrije training stelde hij op de medium band echter al meteen hardhandig orde op zaken: van meet af aan was hij de snelste, met meerdere tienden van een seconde ten opzichte van de rest.

Dat veranderde toen de coureurs halverwege switchten naar de zachte band. De eerste die daarmee indruk maakte, was Alonso. De Spanjaard, volgens menigeen een van de outsiders voor de winst zondag, was op de snelste band een halve seconde rapper dan Verstappen. Sainz troefde zijn landgenoot vervolgens af en was ook sneller dan Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc, de lokale held in Monaco.

Leclerc komt dichtbij

Verstappen op zijn beurt kwam in eerste instantie niet aan de tijden van de beide Spanjaarden. Maar met iets meer dan twintig minuten te gaan klom hij weer naar de eerste plaats. Met een tiende voorsprong op Sainz en twee tienden op Alonso, zou het – 24 uur na deze sessie – zomaar eens een mooie twee- of zelfs driestrijd kunnen worden om de pole. Leclerc stelde voor die plek ook zijn kandidatuur door op slechts zeshonderdsten van Verstappen naar plek twee te rijden.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez, vaak geroemd om zijn prestaties op stratencircuits, moest in de tweede vrije training een flinke veer laten. De Mexicaan kwam in de Red Bull niet verder dan een plek in de subtop, nog achter Lando Norris en Lewis Hamilton. Die laatste was in de Mercedes met de aangepaste sidepods opnieuw de meerdere van teamgenoot George Russell.

De Vries op plaats 17

Nyck de Vries kende een prima begin van de tweede vrije training. Uiteindelijk moest hij echter genoegen nemen met plek 17, na een eerdere zestiende plek in de openingssessie. De Friese coureur van AlphaTauri moest teamgenoot Yuki Tsunoda nipt voor zich dulden. De Japanner was een tiende sneller dan De Vries.

