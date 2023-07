Max Verstappen heeft zijn achtste pole position van het jaar behaald voor de Grand Prix van België. In de race, die Verstappen beschrijft als een tweede thuisrace, zal de Nederlander vanaf de zesde plek starten. Desondanks zette Verstappen alles op alles om pole position te veroveren.

Het had niet veel gescheeld of de Nederlander had er al uit gelegen in Q2. In de sneldrogende omstandigheden verloor Verstappen eventjes de controle over zijn auto en belandde hij in het grind. Daardoor kwam hij op de tiende plek uit, slechts een paar tienden sneller dan de coureurs die wel afvielen.

“Het scheelde niets”, erkent Verstappen zelf ook. “Het is altijd lastig in zo’n situatie. De baan droogde zo snel op dat ik het gewoon niet aandurfde om voluit te gaan. Ik had mazzel dat ik nog op plek tien uitkwam. Het was daar nog steeds een beetje vochtig, dus op sommige plekken moest ik een alternatieve lijn volgen. Dan moet je ook maar alles op het spel zetten om meer tijd te krijgen. Maar in Q3 kan je wat meer je best doen, kan je wat meer risico nemen, en dat is precies wat we deden in die laatste ronde. Ik weet dat ik uiteindelijk toch weer terug zal zakken, maar dit was het beste wat ik vandaag kon doen.”

Hoewel Verstappen nu pole position veroverde, zal hij vanwege een gridstraf op zondag vanaf plek zes starten. De Red Bull-coureur maakt zich daar echter totaal niet druk om. “Vorig jaar had ik nog veel meer gridstraffen en toen won ik de race ook, dus dat gaan we nu ook weer proberen. Maar we zullen eerst af moeten wachten wat er met het weer gaat gebeuren, dat bepaalt wat voor race het wordt. We weten dat de auto goed is, en het is mooi dat we dat vandaag ook hebben kunnen laten zien in deze lastige omstandigheden.”

