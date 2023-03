Max Verstappen zat er donderdagmiddag relaxed bij tijdens de persconferentie voor aanvang van het openingsweekend van het Formule 1-seizoen. De tweevoudig wereldkampioen knikte instemmend toen hij de ene na de andere rivaal hoorde zeggen dat Red Bull toch echt een voorsprong heeft op de andere teams.

Dat Max Verstappen met Red Bull als beste uit de bus kwam tijdens de testdagen in Bahrein, daarover waren vriend en vijand het vorige week al eens. Zelf herhaalde de titelhouder donderdag ook nog maar eens dat hij zeer te spreken is over de prestaties van de RB19. Toch waakt hij voor overschatting.

“De andere teams vormen natuurlijk altijd een bedreiging, dat blijft zo. Maar het is daarnaast ook aan onszelf”, waarschuwde Verstappen. “We moeten als team altijd proberen om scherp te blijven en geen fouten te maken. Daar heb ik alle vertrouwen in.”

De auto voelde goed aan tijdens de testdagen. “Beter dan vorig jaar, goed in balans.”

Dat zagen ook Charles Leclerc en George Russell. “Red Bull en Max lijken sterk te zijn”, aldus die eerste. ,,Met Ferrari liggen we toch een klein beetje op achterstand, denk ik. Maar de ware verhoudingen zien we dit weekend.”

Russell vulde aan: “Als Mercedes moeten we vechten om plaats twee met Ferrari en misschien wel Aston Martin. Het is wel duidelijk dat Red Bull vooralsnog een klasse apart is.”

Verstappen bleef relaxed onder de favorietenrol die hij met zijn team heeft voor het openingsweekend. ,,Uiteindelijk moeten we het allemaal op de baan laten zien, daar draait het om. Maar het is hoe dan ook mooi dat we beginnen.”