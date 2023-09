In Singapore kwam er een einde aan de zegereeks van Max Verstappen. Toch heeft hij nog altijd één hand op de wereldbeker. Met nog zeven races te gaan is het nog altijd niet de vraag óf Verstappen kampioen wordt, maar wanneer.

Red Bull Racing kende een moeilijk weekend in Singapore. De balans van de auto was niet naar wens en meer dan een vijfde (Verstappen) en negende (Pérez) plek zat er niet in. Het resultaat betekende voor de Nederlander dat titelprolongatie in Japan komend weekend onmogelijk is geworden.

Momenteel heeft Verstappen 151 punten voorsprong. Om in Japan kampioen te worden, zou hij na de race op Suzuka een gat van 180 punten hebben op zijn naaste belager Pérez, Die voorsprong kan bij een maximale score (winst en snelste ronde) echter hooguit 177 punten bedragen.

Qatar

Er is een grote kans dat Verstappen feest kan gaan vieren na de Grand Prix van Qatar. Het vierde sprintweekend van het jaar zal plaats vinden op het Losail International Circuit. Dit betekent dat daar 34 punten te verdienen zijn (26 in de reguliere GP, 8 in de sprintrace).

Na het raceweekend in Qatar zijn er in totaal nog 146 punten te vergeven. Mocht Verstappen minimaal die marge hebben op de nummer twee in het kampioenschap dan wint hij in Qatar zijn derde wereldtitel op rij.

Austin

De Formule 1 is en blijft een mechanische sport. Ondanks dat de RB19 dit jaar onverwoestbaar lijkt, kan die ook eens te kampen krijgen met technisch malheur. Mocht dit gebeuren in de komende twee races dan is de kans aannemelijker dat Verstappen het feestje moet uitstellen tot na de race in Austin. Na dat weekend heeft de Nederlander een voorsprong van 112 punten nodig om zich te kronen tot wereldkampioen.

