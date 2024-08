Max Verstappen heeft voor het eerst gereageerd op het vertrek van sportief directeur Jonathan Wheatley. Red Bull maakte aan het begin van de maand bekend dat de Brit opstapt, maar volgens Verstappen koestert de renstal zeker geen wrok tegen de sportief directeur. Wheatley belde Verstappen zelfs tijdens de zomerstop persoonlijk op, om het nieuws te vertellen.

Begin augustus maakte Red Bull bekend dat huidig sportief directeur Jonathan Wheatley het Oostenrijkse team verlaat. De Brit gaat bij Sauber aan de slag als de nieuwe teambaas voor het Audi-project. Wheatley werkte al ruim achttien jaar bij Red Bull, waardoor ook Max Verstappen de Brit inmiddels goed kende. Verstappen reageert nu voor het eerst op het vertrek van Wheatley, tegenover de aanwezige pers in Zandvoort.

“Uiteindelijk heb ik met Jonathan altijd een hele goede relatie gehad. Alleen als je zo’n aanbieding krijgt, je ambitie is natuurlijk ook om hogerop te komen”, snapt de drievoudig wereldkampioen het besluit van Wheatley wel. “Dat kon gewoon niet bij ons. Hij kon natuurlijk altijd in zijn rol blijven, zo lang als hij wilde. Hij kon niet hogerop, en daar (bij Audi, red.) kreeg hij wel de mogelijkheid om hogerop te komen.”

Naast dat er bij Red Bull geen ruimte was voor Wheatley om door te groeien, kon de Oostenrijkse renstal ook geen tegenbod doen. “En natuurlijk was het aanbod (van Audi, red.) zelf wel redelijk goed”, zegt Verstappen eerlijk. “Als je met de budget cap te maken hebt, dan kun je dat niet heel makkelijk het aanbod tegemoet komen als Red Bull zijnde. Zoals ik al eerder in de persconferentie zei, zijn er no hard feelings.” De Nederlander onthult dat Wheatley hem ook persoonlijk heeft gebeld, om het nieuws te delen.

Impact op Red Bull

Wheatley is niet de enige Red Bull-werknemer die na dit seizoen bij de renstal vertrekt. Ook topontwerper Adrian Newey kondigde al eerder in het jaar aan in 2025 op te stappen. Wat is de impact van het vertrek van al deze kopstukken? “De rollen moeten nu worden verdeeld onder andere mensen”, is Verstappens nuchtere antwoord. “Daar zijn we druk mee bezig.”

