Max Verstappen is erg boos over de bedreigingen aan zijn familie en vriendin na de Grand Prix van Brazilië. Tijdens de persconferentie in Abu Dhabi vertelt Verstappen dat onder andere zijn zusje en vriendin dreigende berichten ontvingen die ‘veel te ver gingen’.

Tijdens de Grand Prix van Brazilië werd Verstappen gevraagd de zesde plaats op te geven voor teamgenoot Sergio Pérez die aan het eind van de race zevende lag. Pérez heeft de punten hard nodig om voor Charles Leclerc te eindigen in het kampioenschap en zo de eerste 1-2 in het kampioenschap in de geschiedenis van Red Bull binnen te slepen. Red Bull vroeg daarom aan Verstappen van positie te wisselen om de hoeveelheid punten bij Pérez te maximaliseren.

Foto: Motorsport Images

Verstappen besloot echter niet van het gas te gaan en gewoon als zesde over de streep te komen. Achteraf ontstond veel commotie omdat Pérez ‘Verstappen ook zo vaak geholpen heeft’, maar volgens de Nederlander weten veel mensen het volledige plaatje niet en wordt er veel te snel geoordeeld.

“Het is ongelofelijk wat mijn familie allemaal over zich heen heeft gekregen. Mijn zusje stuurde me deze week zelfs een bericht dat dit echt moest stoppen. Je moet niet aan mijn familie komen”, vertelt een geïrriteerde Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen hekelt het ook dat de media zo goed gaan op ‘een beetje negativiteit’: “Er gebeurt iets negatiefs en iedereen wil daarop meeliften. We hebben het intern opgelost en we kunnen als team verder.”

De Nederlander voegt daaraan toe dat mensen het hele verhaal niet kennen en dat het in Mexico al is besproken. “De communicatie is niet goed geweest, we hadden dit eerder moeten bespreken en dat was fout. Ik gun Pérez die tweede plaats in het kampioenschap en zal hem als de situatie zich dit weekend voordoet helpen.”