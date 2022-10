Max Verstappen verwacht dat het ‘erg lastig’ wordt om het sterke seizoen 2022 de komende jaren te kunnen herhalen. De tweevoudig wereldkampioen vertrouwt er wel op dat Red Bull goede auto’s zal blijven bouwen. “Als ik een competitieve auto heb, dan heb ik er vertrouwen in dat we dit kunnen volhouden.”

Het seizoen 2022 telt nog vier races, maar de strijd om de titel is al beslist. Max Verstappen won de door regen ingekorte Grand Prix van Japan en omdat er volle punten uitgedeeld werden, en Charles Leclerc door een tijdstraf derde werd, kon in het thuisland van motorpartner Honda het feestje worden gevierd. Het was voor Verstappen, die dit seizoen domineerde, de twaalfde zege van het seizoen.

Nu gaat de focus naar 2023, waar Red Bull hoopt de prestaties te kunnen herhalen. Of Verstappen nog meer titels kan winnen? “Nou, het zal afhangen van de komende jaren, toch?”, reageert Verstappen desgevraagd. “We hebben een goede groep mensen”, benadrukt hij. “En deze groep werkt ook echt goed samen. Het gaat er dus om dat we deze groep bij elkaar houden. Als dat gebeurt, dan kunnen zij veel bereiken. Als ik een competitieve auto heb, dan heb ik er vertrouwen in dat we dit kunnen volhouden.”

Maar, weet Verstappen ook, het ‘hangt er ook vanaf waar de concurrentie mee komt’. “Maar ik geloof echt in deze groep”, benadrukt de tweevoudig wereldkampioen. “En ik hoop oprecht dat we de komende jaren kunnen genieten van veel meer zeges en eventueel kampioenschappen.”

Volgend jaar staat een recordaantal aantal races op de kalender: 24. “Het wordt een lang seizoen”, blikt Verstappen vooruit. “Ik dacht dat dit seizoen al behoorlijk lang was, maar we zullen wel zien.” Red Bull zal zich zo goed mogelijk voorbereiden op dat seizoen, daarvan is Verstappen overtuigd. “En dan zullen we proberen dit seizoen te evenaren. Zo’n seizoen als dit herhalen wordt erg lastig, maar ik heb goede hoop dat de mensen in het team weer een goede auto kunnen neerzetten”, besluit Verstappen.