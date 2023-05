Vooruitblikkend op de Grand Prix van Monaco hoefde Max Verstappen zaterdagavond niet lang na te denken over wie zijn grootste belager zal zijn in de race. “Fernando Alonso. Want over het algemeen is die redelijk sterk in de race ten opzichte van Ferrari en Mercedes”, klonk het in gesprek met onder meer FORMULE 1 Magazine.

Of het nu de kopman wordt van Aston Martin, of toch lokale favoriet Charles Leclerc die hem namens Ferrari wil uitdagen: Verstappen heeft zijn winstkansen vooral in eigen hand. “Je kunt hier normaal gesproken niet inhalen”, weet hij. En dus lijken de voortekenen gunstig voor de eventueel 39e zege van hem in een Red Bull. Het zou hem recordhouder maken bij het team (Sebastian Vettel heeft er 38).

Fernando Alonso sprak in de persconferentie na de kwalificatie overigens over “wisselvallige starts” van Verstappen. “Dat wás zo”, zei die in reactie daarop. “Maar ik denk wel dat mijn start in Miami al beter was. Dus ik maak me er dus niet zo druk om.”

‘Denk dat het droog blijft’

Zou regen dan nog een spelbreker kunnen worden? “Nee”, schudde de Nederlander het hoofd. “Ik denk dat het droog blijft.” En zo staat Verstappen letterlijk en figuurlijk op pole zondag voor de overwinning in Monaco. Vooraan blijven bij de start en dan kan er in principe niks misgaan? Met een glimlach knikte hij instemmend: “Als er niks geks gebeurt.”

Bekijk hier de sensationele ronde waarmee Verstappen pole pakte: