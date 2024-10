Max Verstappen ziet wel overeenkomsten tussen zijn eigen rijstijl en die van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. De vergelijking tussen de twee coureurs werd veelvuldig gemaakt na de controversiële Grand Prix van Mexico, waarin Verstappen twee tijdstraffen kreeg voor zijn ‘agressieve’ acties op Lando Norris. Schumacher kreeg eveneens vaak de kritiek ‘agressief’ te rijden.

Verstappen ging al in de openingsfase van de Grand Prix in Mexico gelijk het gevecht aan met rivaal Lando Norris, waarbij de Brit uiteindelijk aan het langste eind trok. De Red Bull-coureur probeerde in ronde tien de McLaren-coureur nog wel achter zich te houden, maar ging daar volgens de stewards te ver in. Verstappen kreeg twee tijdstraffen van tien seconden voor zijn acties tegen Norris, en ook kritiek van kenners en collega’s op zijn ‘agressieve’ rijstijl.

Verstappen is echter niet de eerste wereldkampioen die zo wordt bekritiseerd. Oud-wereldkampioenen Michael Schumacher en Ayrton Senna werden ook vaak als te agressief op de baan bestempelt. Ziet Verstappen daarom de kritiek als een compliment? “Ik geef niets om complimenten, ik wil winnen”, is de Nederlander duidelijk, tegenover het Duitse BILD.

Toch ziet de Limburger zelf ook wel overeenkomsten met Schumacher. “Ik geef altijd alles! Dat is waarschijnlijk wat me verbindt met coureurs als Michael. Hij liet nooit een middel onbeproefd om zijn kansen op succes te maximaliseren”, legt Verstappen uit. “Zowel in de auto met zijn rijstijl als daarbuiten als het ging om het ontwikkelen van de auto. Er is geen ruimte voor angst, maar je moet ook je gezonde verstand gebruiken.”

Geen slapeloze nachten

De Red Bull-coureur ligt in ieder geval niet wakker van zijn aanhoudende titelstrijd met Norris, ook al bracht de Brit het gat na de race in Mexico terug tot 47 punten. “Lando is een erg goede coureur, maar er is niet één grote rivaal die mijn leven tot een hel maakt”, aldus Verstappen. “De teams zitten te dicht bij elkaar om het altijd een één-op-één gevecht te laten zijn. Elk weekend is anders. Sommige auto’s werken beter op sommige circuits dan op andere. Het is hetzelfde met coureurs.”

