Verstappen acht Russell kansrijk: ‘Al had ik het Stoffel ook gegund’

Van een matige auto in de beste auto, Max Verstappen ervoer ooit hetzelfde in Barcelona 2016. Hij won destijds en waarom zou George Russell niet hetzelfde kunnen doen in een Mercedes? “Als hij drie of vier tienden van zijn teamgenoot zit, is hij al tweede.” Het is wat Verstappen betreft zeker geen gegeven dat hij zelf plotseling meer kansen heeft nu Lewis Hamilton ziek thuis zit.

Pure pech. Dat is de kwalificatie die Max Verstappen geeft aan de positieve coronatest van Lewis Hamilton. Het is bekend dat Brit uiterst voorzichtig was: “Zo zie je maar dat je heel ongelukkig kan zijn en het kan krijgen.” Bij Red Bull testte sportief directeur Jonathan Wheatley vorige week positief: “Ik denk dat hij van iedereen het meest voorzichtig omging met de protocollen. Pure pech”, aldus Verstappen. “Maar het is het belangrijkst dat hij zich goed voelt en weinig symptomen heeft.”

Nu de wereldkampioen afwezig is, klinken er meteen geluiden dat de weg naar een overwinning openligt voor Verstappen maar dat is een misvatting. “Zij nemen niet mee dat de Mercedes de meest dominante auto heeft en dat het circuit ook niet onze kant opvalt. Ik denk niet dat er heel veel verandert, Bottas is echt geen pannenkoek. Nu Lewis niet meedoet, zal er automatisch iets minder druk zijn om hem te verslaan. Misschien gaat Valtteri juist wel beter rijden. En hij stond al voor mij in de kwalificatie op hetzelfde circuit met meer bochten. (…) En Russell zal een training nodig hebben om op gang te komen, daarna gaat hij ook gewoon hard.”

Lees ook: Vandoorne reageert op keuze van Mercedes: ‘Dit doet pijn’

De jonge Brit neemt de positie in van de oudere Brit, een wisseling van de wacht die misschien in de toekomst wel definitief wordt. “Het is het fijnste wat er is”, zegt Verstappen over de stap van een mindere naar de beste auto op de grid. “Zo zal hij dat zelf ook wel zien, hij wil zich laten zien. Dat zegt hij misschien niet zo maar dit is wel een kans om te laten zien hoe goed je bent ten opzicht van Bottas en ook wel Hamilton.”

“Er zijn niet veel bochten dus je kan niet heel veel fout doen. En dat je in de beste auto zit, helpt ook wel. Als je niet comfortabel bent, rijdt je nog steeds vooraan. Hij kan zeker winnen, als je binnen drie of vier tienden staat van je teamgenoot, ben je al tweede. Dan kan er niet zoveel meer fout gaan.” In België was er gisteren enige verontwaardiging over het feit dat Stoffel Vandoorne de kans niet kreeg op een Grand Prix in de Mercedes. Vandoorne sprak zelf van ‘pijn’: “Na het hele jaar naar alle F1-races te hebben gereisd en zoveel tijd, fysieke training, toewijding aan dit programma te hebben besteed…”

Een emotie waar ook Verstappen wel begrip voor op kon brengen. “Ik vind het jammer voor Stoffel, dat is puur omdat ik hem goed ken en een goede relatie met hem heb. Ik had het hem wel gegund. Aan de andere kant snap ik Mercedes wel dat ze iemand erin willen zetten die al het hele seizoen rijdt. Bovendien heeft hij ervaring met Mercedes, met de vorige auto’s. Goed, niet in deze auto maar ze rijden uiteindelijk redelijk hetzelfde. Maar jammer voor Stoffel dat hij de kans niet krijgt, had het mooi gevonden als hij ineens mee had kunnen doen voor de overwinning.”