Verstappen ziet zichzelf nog jaren met engineer Lambiase werken: ‘Het loopt toch goed?’

Gianpiero Lambiase is al sinds begin 2016, toen Max Verstappen naar Red Bull kwam, de steun en toeverlaat van de Nederlander aan de pitmuur. De relatie met de race-engineer is sterk, en Verstappen sluit zelfs niet uit dat hij zijn hele carrière met de Britse-Italiaan blijft werken.

‘GP’, zoals de bijnaam van Lambiase luidt, is Verstappens tweede race-engineer in de Formule 1. “Maar als je een goeie hebt, hoef je die ook niet te vervangen”, stelt Verstappen in gesprek met FORMULE 1 Magazine.

Lees ook: Waarom race-engineer ‘GP’ Lambiase perfect bij Verstappen past: ‘Hij is gedreven en wil winnen’

Als het aan Verstappen ligt, blijft Lambiase dus ook in de toekomst de stem in zijn oor over de boordradio en partner aan de pitmuur. “Het zou ook raar zijn als je steeds een andere race-engineer hebt”, meent de Nederlander, “want dat betekent dan dat je niet echt een goede band met iemand hebt”

“Of ik mijn hele carrière met hem zou kunnen werken? Dat kan. Maar dat ligt ook aan hem en of hij dat wil. Maar zolang het goed loopt, wil je niet veranderen. Het belangrijkste in de relatie is dat die prestatiegericht is. Als hij niet net zo graag kampioen zou willen worden als ik, zat hij hier niet.”

In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine, nr. 03, lees je een uitgebreid profiel van ‘GP’ Lambiase aan de hand van de woorden van de Verstappens, Christijan Albers en Vitantonio Liuzzi. “Ik ben niet verrast dat hij bij een topteam is terechtgekomen.” FORMULE 1 nr. 03 is nu in de winkel te koop of te bestellen via onderstaande banner.