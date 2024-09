Het was een bijzondere persconferentie na de kwalificatiesessie in Singapore. Max Verstappen gaf bijna geen antwoorden op de vragen die aan hem werden gesteld, als protest voor zijn eerder verkregen taakstraf. De Nederlander hoeft zich echter geen zorgen te maken dat zijn protestactie tot nog een straf zal leiden. De FIA laat weten dat er geen verdere straffen zullen volgen.

Verstappen reed tijdens de kwalificatie in Singapore verrassend naar de eerste startrij, maar de knappe prestatie van de Nederlander was na de sessie niet het onderwerp van gesprek. De Red Bull-coureur weigerde namelijk om tijdens de persconferentie antwoorden langer dan een paar woorden te geven, als protest voor zijn taakstraf. Verstappen kreeg zijn taakstraf, vanwege grof taalgebruik tijdens de persconferentie op donderdag.

Even werd nog gevreesd dat Verstappens protest tot nog meer straf voor de Nederlander zou leiden, maar uiteindelijk heeft de actie geen verdere consequenties. De FIA heeft aan verschillende media duidelijk gemaakt dat er geen verdere straffen zullen volgen. “Nee, hij nam deel aan de FIA-persconferentie zoals de procedures voorschrijven”, aldus een officiële woordvoerder.

Steun van Hamilton

Verstappen kreeg tijdens de persconferentie zelf al bijval van zijn collega’s Lando Norris en Lewis Hamilton voor zijn protest. Vooral hoe Hamilton het voor Verstappen opnam, was opvallend. “Ik denk dat het een beetje een grap is, om eerlijk te zijn. Dit is het hoogtepunt van de sport. Er worden fouten gemaakt. Ik zal het (de straf uitvoeren, red.) zeker niet doen. Ik hoop dat Max het ook niet doet”, adviseerde Hamilton zijn rivaal.

