Lewis Hamilton begint langzaam weer een beetje vertrouwen te krijgen in zijn Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen oogde de afgelopen weken wat onverschillig – zijn bolide liet immers voor het derde jaar op rij te wensen over. Echter, in aanloop naar de GP van Canada lijkt de Brit toch wat hoop te hebben gekregen. “Een podium is niet ver weg”, zei Hamilton optimistisch.

LEES OOK: Hamilton kritisch op nieuwe F1-wagen voor 2026: ‘Nog steeds te zwaar’

Op de vooravond van het raceweekend in Montréal werd Lewis Hamilton gevraagd naar zijn W15. Mercedes blijft de wagen immers upgraden. Op Circuit Gilles Villeneuve beschikt ook de 39-jarige coureur over de laatste aanpassingen. “De auto wordt almaar beter”, aldus Hamilton. “Iedereen komt steeds dichter in de buurt bij Red Bull, dus dat is erg positief.”

“In de fabriek wordt keihard gewerkt”, vervolgde hij. “Het bewijst maar weer hoe gefocust en toegewijd iedereen is. De moraal is nog steeds erg goed.” Mercedes kende een lange periode van dominantie in de Formule 1 – tussen 2014 en 2021 won het team acht keer op rij de constructeurstitel. Echter, de afgelopen drie jaar hadden de Duitsers moeite om concurrenten Red Bull en Ferrari bij te benen.

‘Podium binnen handbereik’

“Hopelijk kunnen we eindelijk een beetje in de buurt komen”, aldus de Brit. “Ik wil weer meedoen in de voorhoede. Een podium is niet ver weg meer”, zie Hamilton optimistisch. De zevenvoudig wereldkampioen jaagt nota bene op de tweehonderdste podiumplek van zijn carrière. De teller staat nu op 197 – de laatste keer dat hij in de top drie eindigde was in Mexico City in 2023.

“De grootste verbetering is de wegligging”, zei hij over de W15. “De auto is veel stabieler en veel voorspelbaarder dan de afgelopen jaren. Nu moeten we de balans in de bochten nog aanpakken – daarin lopen we echt achter op de rest.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).