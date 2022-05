Het raceweekend in Barcelona is voor Aston Martin-coureur Sebastian Vettel op slechte manier geëindigd. De Duitser zette maandagochtend op de scooter de achtervolging in op dieven nadat zij er met zijn tas vandoor waren gegaan.

Vettel zou volgens het Catalaanse El Periodico het raam van zijn auto hebben open laten staan, waarna de dieven hebben toegeslagen en er met zijn tas vandoor zijn gegaan. Vettel liet het er niet bij zitten en stapte op de scooter om de dieven achterna te gaan. Hij werd daarbij geholpen door zijn AirPods, die te traceren waren. Hij vond deze draadloze oordopjes wel, maar de tas ontbrak. Vermoedelijk hebben de dieven de AirPods achtergelaten omdat ze doorhadden dat ze gevolgd konden worden.

Aston Martin bevestigt het incident. “Een tas van Sebastian Vettel is vanochtend in Barcelona gestolen”, liet een woordvoerder van het team maandag weten. “Hij probeerde het terug te vinden door zijn iPhone te gebruiken om zijn oortjes te traceren die in zijn tas zaten. Maar toen hij zijn oortjes lokaliseerde, vond hij ze verlaten en was hij dus niet in staat om zijn gestolen tas te lokaliseren.” Vettel heeft de diefstal bij de lokale autoriteiten gemeld en er is ook al een onderzoek ingesteld.

Lees ook: Vettel gelooft ondanks tegenvallende kwalificatie in nieuwe concept Aston Martin

Het was op die manier geen geweldige afsluiting van het raceweekend in Spanje, dat toch al zo moeizaam verliep voor Vettel. Hij begon de race vanaf de zestiende plek en kwam als elfde over de streep. Er was veel te doen om de nieuwe Aston Martin, die veel gelijkenissen vertoonde met de Red Bull RB18. De prestaties waren dus echter niet vergelijkbaar, al geloofde Vettel wel dat het nieuwe concept de juiste weg is voor Aston Martin.

“Het is uiteindelijk een kwestie van tijd en wennen, stelde Vettel op zaterdag. “We beginnen opnieuw. We hebben vrijdag in feite de shakedown van de auto gehad, het was erg anders dan voorheen. Ik heb er vertrouwen in dat dit de juiste weg is. Ik weet dat de rondetijd niet geweldig was, maar het was heet. Ik zag dat niemand na de eerste run de rondetijden echt verbeterde. Ik was verrast omdat ik dacht dat ik er beter voor zou staan, ergens rond de tiende plek”, aldus de viervoudig wereldkampioen.

Foto: Motorsport Images