Sebastian Vettel heeft er alle vertrouwen in dat het nieuwe concept van de Aston Martin AMR22 de juiste weg is voor het team, ook al viel de kwalificatie nog flink tegen voor het team.

Er was dit weekend veel te doen om de ‘groene Red Bull’, zoals de B-spec van de AMR22 genoemd werd door de gelijkenissen met de Red Bull RB18. Het zorgt op de achtergrond voor flinke spanningen tussen de twee teams omdat er bij Red Bull twijfel bestaat of alles volgens de regels is gegaan, maar na veel gedoe rondom de aangepaste bolide kon Aston Martin de verwachtingen niet waarmaken. Sebastian Vettel noteerde in de kwalificatie de zestiende tijd, Lance Stroll kwam niet verder dan de achttiende tijd.

Lees ook: Aston Martin draait rollen om: ‘Waren van de winter verrast door soortgelijke concept Red Bull’

“Als je naar de tijdenlijst kijkt, dan is het niet heel anders maar we wisten dat het niet direct een enorme stap in performance zou opleveren”, zegt Vettel. “Maar we geloven in dit concept”, benadrukt de Duitser. “We hebben er vertrouwen in dat er nog meer komt. Het is nog erg vroeg. Het is in principe een volledige nieuwe auto, ik probeer het nog onder de knie te krijgen.”

Vettel had een ‘goed gevoel’ in de kwalificatie, maar werd qua snelheid nog wat opgehouden door het gebrek aan vertrouwen in de achterkant van de auto. “Het bewoog nog te veel”, legt Vettel uit. “Ik kon niet de snelheid meenemen die ik in de vrije trainingen had.”

Lees ook: Horner: ‘FIA lichtte ons in dat Aston Martin veel op RB18 leek’

Het is uiteindelijk een kwestie van tijd en wennen, stelt Vettel. “We beginnen opnieuw. We hebben vrijdag in feite de shakedown van de auto gehad, het was erg anders dan voorheen. Ik heb er vertrouwen in dat dit de juiste weg is. Ik weet dat de rondetijd niet geweldig was, maar het was heet. Ik zag dat niemand na de eerste run de rondetijden echt verbeterde. Ik was verrast omdat ik dacht dat ik er beter voor zou staan, ergens rond de tiende plek”, aldus de viervoudig wereldkampioen, die van de zestiende plek zal starten.

Foto: Motorsport Images