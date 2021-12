Sebastian Vettel baalt dat hij in de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi slechts vijftiende werd. Maar, geeft de Duitse Aston Martin-coureur aan, hij had in de kwalificatie wat ‘egoïstischer’ moeten zijn nadat ‘dezelfde coureurs’ voordrongen.

De kwalificatie op het Yas Marina Circuit leverde wat problemen op voor meerdere coureurs. Met name in Q2 werd het in de laatste run een rommeltje, toen de coureurs op hetzelfde moment naar buiten gingen en vervolgens in de laatste sector langzaam reden om zo ruimte te creëren. Voor sommige coureurs verliep dat prima, maar enkele coureurs werden er slachtoffer van. Zo ook Sebastian Vettel, die zelfs kortstondig een gele vlag veroorzaakte omdat hij volledig stilstond op de baan om alsnog ruimte te kunnen krijgen voor zijn laatste poging.

“Het was niet onze dag, vooral vanwege de problemen met verkeer”, zei Vettel na afloop van de kwalificatie, waarin hij slechts tot de vijftiende tijd kwam. “Ik werd opgehouden (door Esteban Ocon, red.) in Q1. Ik ging met moeite door naar Q2, maar daar hadden we nog meer problemen. Alle coureurs reden langzaam aan het einde van de ronde en we zagen wat coureurs voordringen.”

“Ik moest volledig stilstaan en als gevolg daarvan verloor ik teveel bandentemperatuur, wat mijn laatste snelle ronde verpestte”, vervolgt de Duitser. “Ik had egoïstischer moeten zijn omdat andere coureurs de gentleman’s agreement, waarbij we in dezelfde volgorde blijven rijden, neit respecteren. We eindigen allemaal op dezelfde plek omdat we de sessies proberen te maximaliseren maar je hebt dan altijd dezelfde coureurs die voordringen. We starten vanaf de vijftiende plek en hopelijk kunnen we veel auto’s inhalen in de race. Onze pace zou competitief moeten zijn, dus we zien wel wat we kunnen doen.”