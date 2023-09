Sebastian Vettel is dit weekend weer aanwezig in de paddock van de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen is te gast bij de Grand Prix van Japan voor een van zijn milieu-initiatieven. Op de grid is het een vrolijk weerzien tussen Vettel en zijn oud-collega’s.

De reden dat Vettel in Japan aanwezig is, is vanwege het ‘Buzzin’ Corner: Racing for Biodiversity’ initiatief. In de tweede bocht van het circuit van Suzuka heeft Vettel elf insectenhotels opgezet. Deze hotels moeten helpen de biodiversiteit te verhogen. Ze zijn vergelijkbaar met de vele insectenkastjes die ook door heel Nederland te vinden zijn. Elk van de teams kreeg een eigen hotel om te beschilderen en in te richten, iets waar alle coureurs zich met veel enthousiasme op stortten. Ook hebben de kerbstones in die bocht een ander kleurtje gekregen. In plaats van het traditionele rood-wit, zijn de kerbs in bocht twee dit weekend geel-zwart, dezelfde kleuren als de bij die het symbool is van dit initiatief.

De zwart-gele kerbs in bocht twee. Carlos Sainz was iets te laat voor het speciale foto-moment met alle coureurs.

“Ik ben hier erg enthousiast voor”, zegt Vettel op Instagram over het project. “Hiermee hoop ik bewustzijn te creëren over het belang van biodiversiteit. Hopelijk is het pas de start van een hele serie projecten over de hele wereld. We komen hiermee op voor de biodiversiteit, dat gaat niet alleen om insecten, maar om alle dieren. En nog meer dan dat, ook alle soorten planten en andere organismen. We moeten deze verschillen in de natuur vieren, maar bovenal ook beschermen.”

De terugkeer naar het circuit is een speciaal moment voor Vettel, die in 2022 na zestien jaar afscheid nam van de sport. “Ik ben dol op dit circuit, en het zal best een lastig weekend worden”, vertelt hij aan de verzamelde media. “Ik ga het namelijk erg jammer vinden dat ik niet in die auto zit. Wat dat betreft is dit waarschijnlijk het slechtste circuit voor mij om heen te gaan.” Toch heeft de Duitser nog niet de behoefte om weer een rol in de Formule 1 op zich te nemen. “F1 stond zo lang centraal in mijn leven, maar zodra je eruit stapt besef je pas echt hoeveel meer er in de wereld is. Natuurlijk mis ik het, maar ik denk ook dat je op een bepaald moment in staat moet zijn om het achter je te laten.”

