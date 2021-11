Sebastian Vettel beleefde een weinig enerverende sprintkwalificatie, maar zorgde na die sprint wel voor wat gelach op de boordradio. De Duitser grapte dat hij de achtervleugel van Lewis Hamilton zou aanraken, waarmee hij inspeelde op de geldboete die Max Verstappen kreeg.

Eerder op de zaterdag kreeg Max Verstappen een boete van 50.000 euro omdat hij na de kwalificatie de achtervleugel van Lewis Hamilton in het parc fermé had aangeraakt. Dat mag volgens de regels niet. Alleen personeel van de FIA mag dan nog aan de auto’s mag zitten voor de eventuele controles aan de auto. De Nederlander ontsnapte zo dus aan een sportieve straf, maar moest dus wel even een flink bedrag aftikken.

Na afloop van de sprintkwalificatie speelde Aston Martin-coureur Sebastian Vettel in op de commotie die ontstond na de boete. “Ik ga Hamiltons achtervleugel aanraken”, grapte Vettel op de boordradio, wat op gelach vanuit de garage kon rekenen. “Waag het niet, die is erg duur”, speelde zijn engineer het spelletje mee. “Nee grapje, ik probeer de voorvleugel wel. Die is misschien 25.000 euro waard”, dolde Vettel, bekend met het van dichtbij bestuderen van auto’s van de concurrentie, zijn team.

Vettel vertrok als elfde in de sprintkwalificatie en won in de 24 ronden durende sprint slechts één positie. Dat wordt de negende startpositie vanwege de gridstraf voor Lewis Hamilton. “Ik verwacht dat het een lastige race wordt”, blikt Vettel vooruit. “De auto’s achter ons zijn sneller. Er staat een McLaren achter ons en we zullen Lewis opnieuw achter ons hebben, dus het gaat lastig worden om aan die plek vast te houden. We zullen wel zien wat er gebeurt. We hadden een goede start, dus ik ben overal klaar voor.”