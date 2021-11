De stewards hebben Max Verstappen een boete van 50.000 euro gegeven voor het breken van de parc fermé-regels. De Nederlander moest uitleg geven nadat op beelden te zien was dat hij de Mercedes van Lewis Hamilton aanraakte na de kwalificatie.

Niet alleen Lewis Hamilton werd na de kwalificatie op het matje geroepen door de stewards, ook Max Verstappen moest uitleg komen geven over een incident. Op beelden die op sociale media verschenen was namelijk te zien dat Verstappen na de kwalificatie eerst zijn eigen achtervleugel bestudeerde door deze wat aan te raken, waarna hij hetzelfde deed bij de Mercedes van Hamilton.

Dat was in strijd met de parc fermé-regels, omdat alleen de FIA de auto’s dan nog mag aanraken bij de tests die zij na afloop uitvoeren om te kijken of de auto’s aan de regels voldoen. Omdat hij die regels brak, moest Verstappen zaterdag voor VT2 tekst en uitleg komen geven bij de stewards. Samen met Jonathan Wheatley, de sportief directeur van Red Bull, meldde de Nederlander zich om 13:30 uur Nederlandse tijd.

Fikse boete

Na dat gesprek hebben de stewards besloten om Verstappen te bestraffen voor het voorval. De Nederlander heeft een geldboete van 50.000 euro ontvangen. Hij komt er verder dus zonder een grid- of tijdstraf vanaf.

Ondertussen wacht de Formule 1-wereld ook nog af wat de stewards besluiten in de zaak Hamilton. De Brit werd op het matje geroepen door de stewards omdat zijn DRS-vleugel niet aan de reglementen voldeed na een test. Het gat tussen het bovenste en onderste deel was groter dan de toegestane 85 mm, wat hem mogelijk een extra voordeel gaf op de rechte stukken omdat de auto zo nog minder luchtweerstand genereerde. Een besluit in die zaak is er nog niet en zou langer op zich laten wachten, al begint om 20:30 uur Nederlandse tijd wel de sprintkwalificatie. Een mogelijke diskwalificatie voor Hamilton zou invloed hebben op die sprintrace: hij zou dan achteraan moeten starten.

