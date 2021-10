Sebastian Vettel hoopt dat de Red Bull van Max Verstappen goed genoeg is om de Nederlander in staat te stellen tot het eind van het seizoen met titelrivaal Lewis Hamilton te vechten.

Dat stelt de Duitser, zelf een viervoudig wereldkampioen, in Austin. Daar wordt dit weekend de zeventiende van in totaal 22 Grands Prix verreden. Hoewel Verstappen met nog zes races te gaan aan kop gaat in het kampioenschap, lijkt Mercedes de laatste weken het te kloppen team.

Met oog op de titelstrijd hoopt Vettel dan ook dat Red Bull en Verstappen Mercedes kunnen blijven bijbenen. “Ik hoop dat Max op het eind van het jaar nog een auto heeft waarmee hij kan wedijveren met Lewis. In mijn jaren hadden we dat aan het eind van het jaar vaak niet. Uiteindelijk was het daardoor vrij makkelijk voor Lewis om de titel te pakken.”

Vettel blikt met die opmerking terug op 2017 en 2018, de jaren dat hij – toen in dienst van Ferrari – de grootste rivaal van Hamilton en Mercedes was. In 2017 stond Vettel bij het ingaan van de zomerstop aan kop in het WK, maar won Hamilton de titel alsnog met een aardige marge.

In 2018 was het in het begin stuivertje wisselen tussen Hamilton en Vettel. Nadat Vettel de WK-leiding pakte met een zege in Engeland, verspeelde hij die met een crash in zijn thuisland Duitsland. Hamilton stond de koppositie in het klassement daarna niet meer af en claimde uiteindelijk met een straatlengte voorsprong het kampioenschap.

In het huidige seizoen lijkt Mercedes de macht sinds de zomerstop meer naar zich toe te hebben getrokken. Verstappen heeft dat ook herhaaldelijk aangestipt. Volgens de Nederlander komen Red Bull en Honda niet meer met updates. Voor Mercedes geldt vermoedelijk hetzelfde. Al heeft dat team volgens Verstappen inderdaad stappen gezet.

