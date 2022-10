Voor Sebastian Vettel kan het raceweekend op Suzuka niet meer stuk. De Duitser kwalificeerde zich met de Aston Martin op de negende plek voor wat zijn laatste keer op het Japanse circuit wordt: “Ik ga deze plek missen.”

Vettel was na de vrijdag al helemaal in zijn sas op Suzuka. De Duitser geniet van het ‘door goden’ ontworpen circuit in Japan, waar hij vier keer won. Dat hij zich thuis voelt op dit circuit liet hij ook in de kwalificatie zien, door zijn Aston Martin in Q3 te zetten.

Zijn eerste, ook meteen zijn laatste, rondetijd in Q3 was goed genoeg voor de zesde tijd. Door tijdsverbeteringen van andere coureurs zakte hij terug tot de negende plek, maar dat kon de pret niet bederven voor Vettel.

De viervoudig wereldkampioen nam zelfs met drie minuten te gaan, in zijn inlap, de tijd om de Japanse fans langs de baan te bedanken – als ware het een ereronde – en klonk ook heel dankbaar op de boordradio. “Dit was een goede sessie jongens, ik heb hier echt van genoten”, klinkt Vettel tevreden. “Dit circuit is zoveel beter dan alle andere circuits. Bedankt Suzuka, ik ga deze plek missen. Morgen gaan we voor de punten.”

Ook na de kwalificatie was de glimlach niet van het gezicht van Vettel te vegen. “Het was erg leuk”, zegt Vettel voor de camera van Viaplay. “We hadden een geweldige run waardoor we de auto in Q3 kregen. Nu zien we wel wat we morgen kunnen doen.” Vettel gaf al aan dat hij speciaal voor Suzuka nog wel eens een eenmalige terugkeer wil maken in de toekomst. “Dit is een speciale plek met de sfeer en de fans. Maar dit circuit is gewoon beter dan alle andere circuits. Ik ga het missen, ja.”

