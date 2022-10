Sebastian Vettel heeft zich kritisch uitgelaten over de verdubbeling van het aantal sprintraces voor 2023. Volgens hem draait dat besluit enkel om geld en is het voor de coureurs zelf ‘niet heel spannend’.

Formule 1-eigenaar Liberty Media hoopte dit seizoen al het aantal sprintraces te kunnen verdubbelen van drie naar zes, maar dat plan stuitte op verweer van een meerderheid van de teams. Met name de regels rondom de vergoeding voor die sprintraces was een twistpunt voor de teams, waardoor het dit seizoen beperkt bleef tot drie.

Volgend seizoen gaan er dan toch zes sprintraces plaatsvinden nadat de Formule 1, FIA en teams akkoord zijn gegaan met het wijzigen van de regels. Sebastian Vettel, die na dit seizoen afscheid neemt van de Formule 1, is kritisch op dit plan.

“Vanuit het oogpunt van een coureur is het niet echt heel spannend om een sprintrace te hebben”, zegt Vettel. “Je kijkt toch alleen maar uit naar de hoofdrace. Je wil misschien je startpositie verbeteren, maar je wil bovenal niks verliezen. Nu krijg je er wat punten voor, een beetje meer dan vorig jaar, maar de focus ligt nog steeds bij de hoofdrace.”

“Ik wil niet de bad guy zijn puur en alleen om de bad guy te zijn, maar dit is een manier om meer geld te verdienen”, vervolgt Vettel. “Een race is natuurlijk spannender dan een vrije training, dus dan kijken er meer mensen. Het hangt dus af van je benadering, maar ik heb dan ook geen toegang tot alle cijfers. Dit is wat ons een tijdje geleden verteld is.”