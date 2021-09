Sebastian Vettel heeft nog altijd geen nieuws te delen over zijn toekomst bij Aston Martin, al zegt hij zich weinig zorgen te maken. De sfeer binnen het team is goed, aldus Vettel, en er zou binnenkort nieuws moeten komen over zijn toekomst.

De aanloop naar de Grand Prix van Italië verliep allesbehalve rustig. Maandag, dinsdag en woensdag kwamen er aankondigingen van teams en de coureurs die ze voor 2022 hebben vastgelegd. Het startsein werd gegeven door Alfa Romeo, dat Valtteri Bottas van Mercedes overneemt, waarna Mercedes kon aankondigen dat George Russell de overstap kon maken van Williams en ten slotte kwam ook het nieuws dat Alexander Albon terugkeert in de Formule 1, bij Williams. Maar over de toekomst van Sebastian Vettel is nog niet veel bekend, al heeft het er alle schijn van dat hij op een jaartje extra kan rekenen.

“Er is geen nieuws van mijn kant”, zegt Vettel. “Ik praat erover met het team, maar als het goed is komt er binnenkort nieuws. Maar voor nu heb ik dus geen nieuws. Het is wel een interessante week geweest. Het is mooi om te zien dat George de kans krijgt om het opstapje te maken en dat Alex terugkeert, hij verdient zijn plekje in de Formule 1 met zijn talent”, aldus de Duitser.

“Zoals gezegd praten we erover”, antwoordt Vettel, gevraagd of hij vindt dat zijn prestaties een contractverlenging verrechtvaardigen. “Ik geniet ervan om met dit team te werken. De sfeer is geweldig en de toekomst van dit team ziet er erg rooskleurig uit. Ik maak me geen zorgen en ik heb het gevoel dat we binnenkort een antwoord moeten hebben”, besluit Vettel.

