De carrière van Sebastian Vettel zit erop. De viervoudig wereldkampioen wist in Abu Dhabi als tiende te finishen en schrijft zo nog één puntje bij. Een afscheid met donuts samen met concullega’s Hamilton en Alonso kwam er niet, want Vettel was de enige die de eindstreep haalde.

Vier wereldkampioenschappen, 53 overwinningen, 122 podia, 57 polepositions en 3098 punten. Het is een historische en rijkelijke carrière geweest voor Sebastian Vettel met hoogte-, en dieptepunten, “maar het is een fantastische reis geweest, genieten”, zegt Vettel nadat hij voor het laatst uit zijn Aston Martin springt.

Foto: Motorsport Images

De Duitser voegde in Abu Dhabi nog één puntje toe aan zijn totaal en komt met inspirerende woorden richting zijn fans en medecoureurs. “Het is mooi om het racen en iets voor de wereld te betekenen. Ik hoop dat mijn collega’s het werk door zullen zetten en het is fantastisch om te zien dat er [op maatschappelijk gebied] ook echt geluisterd wordt.”

Het waren de afgelopen twee jaar op sportief gebied niet de beste jaren voor de viervoudig wereldkampioen, maar er zijn in zijn leven wel veel dingen veranderd. “Het waren twee pittige jaren, maar dat gaf me de kans om na te denken. We hebben nog veel werk te verzetten, maar voor mij zit het erop nu”, zegt een tevreden Vettel.