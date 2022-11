Sebastian Vettel was ‘een beetje emotioneel’ voor hij aan zijn laatste kwalificatie in de Formule 1 begon. Hij dacht aan de mensen die er ‘niet bij konden zijn of niet meer onder ons zijn’, maar eenmaal in de auto ging de focus naar snelle ronden, waar hij met de negende tijd in slaagde.

De afzwaaiende Vettel schitterde in de kwalificatie onder het kunstlicht van het Yas Marina Circuit. In zijn laatste Formule 1-kwalificatie wist hij met de Aston Martin door te dringen tot Q3, waar hij uiteindelijk de negende tijd noteerde.

“Het was een goede sessie”, blikt Vettel terug. “Ik ben blij met het resultaat. Het was wel een beetje emotioneel voordat ik in de auto stapte, maar eenmaal in de auto ging alle aandacht naar de kwalificatie.” In die kwalificatie kwam het allemaal ’tot leven’. “Ik kwam tot leven, het voelde goed.”

Voor Vettel was het een emotionele kwalificatie omdat hij dacht ‘aan de mensen die er niet bij konden zijn of niet meer onder ons zijn’. “Natuurlijk zijn er veel mensen hier, dat maakt het erg speciaal. Het is een beetje een apart gevoel, maar als je in de auto zit ben je druk bezig. Dat is, denk ik, een goed teken. Ik geniet er het meest van als ik in de auto zit, het was een goede sessie.”

Een geheel vlekkeloze kwalificatie was het niet voor Vettel, die regelmatig met verkeer te maken kreeg in de laatste sector. Bovendien zag hij tot drie keer toe hoe een Red Bull-bolide voor hem reed in de laatste bocht, waar hij op de boordradio nog over klaagde omdat het hem tijd kostte. “Zelfs als je dat gepland had, was dat waarschijnlijk niet gebeurd. Maar de laatste ronde was goed.”

Aston Martin maakt in de laatste race van het seizoen nog kans op de zesde plaats bij de constructeurs. Alfa Romeo heeft die plek nu in handen met 55 punten, maar Aston Martin staat er slechts vijf punten achter. Het wordt een lastige opgave voor Vettel, maar hij wil er ‘absoluut voor gaan’ in zijn laatste Formule 1-race. “We hebben de juiste banden over, het zou een goede race moeten worden”, besluit de viervoudig wereldkampioen.