Sebastian Vettel neemt het op voor de worstelende Mick Schumacher. Volgens Vettel is Schumacher ’tot veel meer in staat dan wat hij nu laat zien’ en moet hij vooral wat rust krijgen en minder in de spotlights staan.

Schumacher is naast Latifi de enige coureur die dit seizoen nog geen punten heeft gescoord. De Haas-coureur wacht nog altijd op die eerste Formule 1-punten, maar kwam dit seizoen al enkele keren in de buurt van die punten. In Monaco zat zijn race er vroegtijdig op na een zware crash bij de Piscine, waar de versnellingsbak van de VF-22 losbrak van de rest van de bolide. Het was een stevige impact, maar Schumacher kon zelf uitstappen.

Vooralsnog stelt Schumacher teleur en neemt de druk op hem ook toe. Zijn contract verloopt eind dit jaar en teambaas Günther Steiner heeft zich de afgelopen tijd weinig positief uitgelaten over de Duitser, ook omdat teamgenoot Kevin Magnussen Haas al vijftien punten heeft bezorgd. Schumacher kan echter wel rekenen op steun van mentor Sebastian Vettel.

“Het is zo makkelijk om het zo snel fout te doen,” zei Vettel na afloop van de Grand Prix van Monaco. “Ik weet niet precies wat er met hem gebeurd is, ik heb het niet gezien. Maar het belangrijkste is dat hij in orde is.”

Volgens Vettel kan Schumacher veel beter dan hij op dit moment laat zien. “Ik denk dat er geen twijfel over bestaat dat hij tot veel meer in staat is dan wat hij op dit moment laat zien”, aldus Vettel. “Maar ik denk dat jullie hem een beetje rust moeten gunnen.”

Schumacher legde na afloop van de race uit hoe de crash kon gebeuren. “Het voelde super raar”, zei hij tegen The-Race. “Van wat ik op de beelden zag, zat ik tien centimeter van de racelijn af en kwam met een voorwiel op een natte plek. Dat vertaalde zich in een losse achterkant, waarna de achterkant rond kwam. Heel ongelukkig en heel irritant”, vatte hij samen.

Foto: Motorsport Images