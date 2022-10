Na zestien van de 22 races met de nieuwe generatie Formule 1-bolides is Sebastian Vettel er niet van overtuigd dat ze het gewenste effect hebben gehad. De Aston Martin-coureur omschrijft het niet als een mislukking, maar hij merkt tegelijkertijd weinig verschil ten opzichte van voorgaande jaren.

De Formule 1 introduceerde een grote regelrevolutie om de actie op de baan te verbeteren. De nieuwe generatie bolides moest beter in staat zijn om andere auto’s te volgen door een vermindering van vuile lucht en de coureurs beter in staat stellen om hard te vechten.

Dat is volgens Sebastian Vettel nog niet helemaal het geval. Regelwijzigingen zijn ‘altijd tricky‘, stelt Vettel. “Maar laat ik het zo zeggen: er was een enorme push om de auto’s in staat te stellen om in te halen en veel dichter te volgen, maar er is volgens mij geen groot verschil”, oordeelt Vettel. “We kunnen beter volgen, maar we hebben minder luchtweerstand dus je moet dichterbij zitten om in te halen.”

Ook over de banden is Vettel niet geheel positief. “Het grote doel voor de banden was om ons in staat te stellen meer te kunnen racen, maar ook daar is volgens mij geen groot verschil te zien. Ik wil niet zeggen dat het mislukt is”, benadrukt de viervoudig wereldkampioen. “Maar er is veel moeite in gestopt en daar hebben we niet altijd het resultaat van gezien, laat ik het zo zeggen.”

Die banden zorgen bovendien voor een grotere uitdaging in de kwalificatie, meent Vettel. “Hoe sneller je auto is, hoe minder problemen je hebt. Nu wij achteraan staan hebben we soms wat verrassingen, soms weekenden waarin het niet goed gaat. In de kwalificatie krijg je maximaal één of twee runs, dat maakt het veel moeilijker. Maar het is zo goed als hetzelfde als voorheen”, besluit de Duitser.

Foto: Motorsport Images