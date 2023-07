De suprematie van Max Verstappen in de Formule 1 heeft een negatief effect op de amusementswaarde van de sport, vinden veel Formule 1-fans. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is het daar echter hartgrondig mee oneens. “Elk tijdsvak waarin iemand een sport weet te domineren is anders, maar waar iedereen van moet leren genieten is gewoon de perfectie”, stelt Vettel.

De Duitser, zelf een aantal jaren superieur in een Red Bull, zegt te genieten van het absurd hoge prestatieniveau van zijn voormalige werkgever en dan met name van Max Verstappen, die dit seizoen al acht van de tien races op zijn naam schreef. De andere twee werden gewonnen door zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez. Zondag kan Red Bull tijdens de Grand Prix van Hongarije een nieuw record vestigen met dertien F1-zeges op rij.

‘Ongelooflijke prestatie’

“Petje af! Het is een ongelooflijke prestatie als het gaat om het ontwerpen van zo’n sterke auto die in staat is om iedereen op elk circuit te verslaan”, aldus Vettel. Red Bull heeft tot nu toe elke race gewonnen. Het is gewoon de constante consistentie en de vaardigheid van het hele team om het elk weekend goed te doen, die zo bijzonder is.”

